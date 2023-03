Ucraina | Meloni | Santa Sede più idonea a favorire negoziato

(Di lunedì 13 marzo 2023) "Oggi c'è un aggredito e un aggressore. Se noi ci voltassimo dall'altra parte e non aiutassimo l'aggredito a difendersi non avremmo pace, avremmo un'invasione che configurerebbe una guerra molto più ...

... non ha altro interesse che non sia quello di una soluzione giusta del conflitto" in. Così il presidente del Consiglio Giorgia, alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro 'L'...Così Giorgiaalla presentazione del libro di padre Spadaro."Scegliere non porta consenso. La ... Sull':"La Santa Sede può favorire il negoziato,noi la sosteniamo".Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando dell'alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, 'L'atlante di Francesco', con il segretario di Stato vaticano ...

In Ucraina "se non aiutassimo l'aggredito a difendersi non avremmo pace. Avremmo un'invasione che configurerebbe una guerra molto più vicina". E nell'ottica di aprire un negoziato di pace, Meloni si è ...(Adnkronos) – “Credo che sia la Santa Sede sia quella più idonea a favorire una soluzione negoziale, non ha altro interesse che non sia quello di una soluzione giusta del conflitto” in Ucraina. Così ...