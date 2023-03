Ucraina, la diretta – Cremlino: “Per ora perseguiamo obiettivo solo militarmente”. Violenti combattimenti a Bakhmut (Di lunedì 13 marzo 2023) Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato, come già fatto nei giorni scorsi, che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica del conflitto. Nella città dell’Ucraina orientale i russi, spiegano da Kiev, “attaccano da più direzioni” per “avanzare verso i distretti centrali”. La settimana prossima Xi a Mosca da Putin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il portavoce delPeskov ha dichiarato, come già fatto nei giorni scorsi, che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica del conflitto. Nella città dell’orientale i russi, spiegano da Kiev, “attaccano da più direzioni” per “avanzare verso i distretti centrali”. La settimana prossima Xi a Mosca da Putin L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

