Ucraina, Kiev: "Cadaveri di civili nelle strade a Bakhmut" | La Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione (Di lunedì 13 marzo 2023) 13 mar 07:46 Isw: Wagner mandati a morire a Bakhmut, colpo a Prigozhin Il Ministero della Difesa russo sta mandando a morire a Bakhmut i mercenari Wagner nel tentativo di indebolire il suo fondatore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) 13 mar 07:46 Isw: Wagner mandati a morire a, colpo a Prigozhin Il Ministero della Difesa russo sta mandando a morire ai mercenari Wagner nel tentativo di indebolire il suo fondatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Terra di minoranza etnica buriata, questa repubblica svantaggiata della Siberia orientale ha già pagato un prezzo a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, guerra ha provocato danni ambientali per oltre 50 miliardi di euro. Dall'inquinamento alla distruzi… - martaottaviani : #Ucraina sotto attacco missilistico, lanciati almeno 80 razzi. Colpiti diversi distretti di #Kiev. Potrebbero esser… - Ultron65 : RT @Libero_official: È imminente l'arrivo in #Ucraina della prima di due batterie di missili antiaerei e antimissile MIM-104 Patriot, prome… - MuredduGiovanni : RT @elisamariastel1: I fedeli di Kiev sono venuti a pregare presso la Kiev-Pechersk Lavra per protestare contro la persecuzione dei monaci.… -