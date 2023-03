Ucraina, il presidente della Cina Xi Jinping: Incontrerò Putin e poi Zelenski (Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente cinese, Xi Jinping, avrebbe intenzione di parlare con il presidente ucraino, Volodymyr Zerlensky, per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti al corrente del dossier. Il colloquio tra XI e Zelensky è probabile che avvenga al termine della visita a Mosca di XI. Il presidente cinese è stato rieletto all’unanimita’ per un terzo mandato presidenziale dai quasi tremila delegati dell’Assemblea Nazionale del Popolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilcinese, Xi, avrebbe intenzione di parlare con ilucraino, Volodymyr Zerlensky, per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’da parteRussia. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti al corrente del dossier. Il colloquio tra XI e Zelensky è probabile che avvenga al terminevisita a Mosca di XI. Ilcinese è stato rieletto all’unanimita’ per un terzo mandato presidenziale dai quasi tremila delegati dell’Assemblea Nazionale del Popolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

