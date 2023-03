Ucraina, “i mercenari della Wagner mandati a morire per stroncare le ambizioni sul Cremlino del suo fondatore” (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli attriti sono in corso da tempo, con il fondatore dei mercenari della Wagner Yevgeny Prigozhin che ha attaccato più volte i vertici militari russi, accusando di lo stesso ministro della Difesa Shoigu di “tradimento” per avere lasciato soli e sguarniti di munizioni i suoi uomini, impiegati anche a combattere in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Un’accusa che ora viene confermata anche da un’analisi dell’Institute for Study of War (Isw), che spiega che il Ministero della Difesa russo sta mandando a morire a Bakhmut i mercenari Wagner nel tentativo di indebolire Prigozhin e far deragliare le sue ambizioni per una maggiore influenza sul Cremlino. Prigozhin, scrive ancora Isw, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli attriti sono in corso da tempo, con ildeiYevgeny Prigozhin che ha attaccato più volte i vertici militari russi, accusando di lo stesso ministroDifesa Shoigu di “tradimento” per avere lasciato soli e sguarniti di munizioni i suoi uomini, impiegati anche a combattere indall’inizio dell’invasione. Un’accusa che ora viene confermata anche da un’analisi dell’Institute for Study of War (Isw), che spiega che il MinisteroDifesa russo sta mandando aa Bakhmut inel tentativo di indebolire Prigozhin e far deragliare le sueper una maggiore influenza sul. Prigozhin, scrive ancora Isw, ha ...

