Ucraina, gli sforzi di Zelensky per reclutare sempre più uomini. E il governo intensifica le azioni penali contro chi schiva la leva (Di lunedì 13 marzo 2023) Continuano a insistere su armi e munizioni, ma quello a cui punta il governo di Kiev è anche l’aumento dei suoi uomini da inviare sul campo di battaglia. Un obiettivo giocato allo scoperto ma tutt’altro che semplice. A fare luce sulle richieste di mobilitazione, gli escamotage per sfuggire e gli uomini esonerati perché lavorano in settori chiave per il Paese è l’Economist, che in un articolo descrive l’andamento della mobilitazione. Sul piano, approvato all’inizio dell’invasione russa, era intervenuto il 6 marzo il ministero ucraino della Difesa Oleksy Reznikov che aveva specificato che non era ancora stato ancora completato e che l’esercito ucraino aveva – anzi, ha – ancora bisogno di personale. Lo Stato maggiore, ha spiegato, “conosce esattamente il numero necessario di autisti, tiratori, operatori, artiglieri, cecchini. Lo stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Continuano a insistere su armi e munizioni, ma quello a cui punta ildi Kiev è anche l’aumento dei suoida inviare sul campo di battaglia. Un obiettivo giocato allo scoperto ma tutt’altro che semplice. A fare luce sulle richieste di mobilitazione, gli escamotage per sfuggire e gliesonerati perché lavorano in settori chiave per il Paese è l’Economist, che in un articolo descrive l’andamento della mobilitazione. Sul piano, approvato all’inizio dell’invasione russa, era intervenuto il 6 marzo il ministero ucraino della Difesa Oleksy Reznikov che aveva specificato che non era ancora stato ancora completato e che l’esercito ucraino aveva – anzi, ha – ancora bisogno di personale. Lo Stato maggiore, ha spiegato, “conosce esattamente il numero necessario di autisti, tiratori, operatori, artiglieri, cecchini. Lo stato ...

