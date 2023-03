Ucraina | card Parolin | “Sempre a disposizione per la pace”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simonefeder : RT @MeanAzione: #zuppi«Il MEAN ricorda a tutti la cultura della pace ed il sostegno umano e nonviolento alla popolazione aggredita. Il mio… - stearduini : RT @VITAnonprofit: L'arcivescovo di Bologna, presidente dei vescovi italiani, Mons. Matteo Zuppi, invia un messaggio alla rappresentanza de… - MeanAzione : #zuppi«Desidero inviare la mia vicinanza a questo importante appuntamento, unendomi a 'Peace Village”, indicazione… - MeanAzione : #zuppi«Il MEAN ricorda a tutti la cultura della pace ed il sostegno umano e nonviolento alla popolazione aggredita.… - MeanAzione : RT @VITAnonprofit: L'arcivescovo di Bologna, presidente dei vescovi italiani, Mons. Matteo Zuppi, invia un messaggio alla rappresentanza de… -

Il futuro presidente succederà il. Jean - Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, che ... la pandemia di Covid - 19 e l'invasione russa dell'". I quattro vicepresidenti saranno eletti ...Il mio augurio é che rappresenti una speranza perché presto venga la Pasqua della pace e, seguendo le importanti indicazioni della risoluzione dell'Onu, l'torni ad essere un unico villaggio ......e lo smarrimento dell'umanità intera E poi quelle lacrime per le vittime della guerra in, ... I migranti sono al centro del pontificato del Papa e come ha detto il. Czerny sono davvero un ...

Ucraina, card. Zuppi a Mean: «Decisivo sostegno a popolazione ... Vita

L'arcivescovo di Bologna, presidente dei vescovi italiani, invia un messaggio alla rappresentanza che sta raggiungendo Brovary dove, stamane, sarà inaugurato il Peace Village progettato dall'architett ...Nei giorni in cui la Polonia è scossa dalle accuse a Wojtyla per presunte coperture di pedofili nella sua diocesi prima che diventasse Papa, a Roma si è celebrato un evento per ricordare il beato Stef ...