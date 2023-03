Ucciso il cugino di Floriana Secondi | Una famiglia distrutta | chiedo giustizia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Era stata proprio lei ad aprire il locale, l'Osteria degli Artisti. Spesso era tra i clienti, anche perché lì lavorava come chef suo, Manuel Costa,a colpi di pistola venerdì a Roma. Un legame importante quello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Grave lutto per Floriana Secondi: il cugino ucciso in un omicidio - flashnewsfeed : stato ucciso dal cugino Fabio Giaccio, mentre l'acquedotto di Taggia è stato bloccato a causa della presenza di sos… - infoitinterno : Ucciso lo chef Costa, cugino di Floriana del Gf - PressReview99 : Chef Manuel Costa ucciso, Floriana Secondi: «Era invidioso di mio cugino. Ora ci aspettiamo giustizia»… - infoitinterno : Chef Manuel Costa ucciso, l'ex gieffina Floriana Secondi al killer: «Bastardo, mio cugino era papà di 4 figli» -

Ha chiamato une si è fatto portare a riprendere la macchina a Malpensa. Si è fermato in una piazzola di sosta e ha ripreso a guidare fino allo schianto a 150 km/h senza frenare a Rho al ...... cercate di avere un po' di rispetto!!!" Mentre la polizia indaga sull'omicidio, Floriana, intervistata da Il Messaggero , sull'uccisione delchiarisce: "Conosco chi haEmanuele e ora ...... nel quartiere romano Esquilino, dietro all'omicidio di Manuel Costa, lo chefcon due colpi ... La proposta che sarebbe stata fatta allo chef,dell'ex Gf Floriana Secondi, dai due fratelli ...

Ucciso lo chef Manuel Costa, Floriana del Grande Fratello: Hai ... Fanpage.it

Floriana Secondi è devastata. L’ex gieffina, vincitrice della terza edizione del reality show, si sfoga sul social e attacca l’assassino del cugino, lo chef Manuel Costa, all’anagrafe Emanuele Costanz ...E' stata applicata una misura di sicurezza per pericolosità sociale, con obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza e libertà vigilata per un anno, per il 39enne italiano ...