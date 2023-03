Tutto saltato | Ilary Blasi | lo schiaffone a sorpresa di Totti

(Di lunedì 13 marzo 2023) Salgono le tensioni tra Francesco. I due non avrebbero ancora raggiunto un accordo dopo la separazione nemmeno sulla data d'inizio della causa. La prima udienza, fissata per il 14 marzo, sarebbe stata posticipata. L'ex calciatore della Roma ne avrebbe chiesto un differimento perché, essendosi costituito in giudizio solo giovedì scorso, pare che abbia bisogno di più tempo per preparare la sua difesa. Lo scorso ottobre, invece, laavrebbe presentato un'istanza per chiedere l'anticipazione dell'inizio della causa. Ma la sua richiesta sarebbe stata rigettata dal giudice, il quale non avrebbe riscontrato nessun motivo urgente per accettare la proposta., insomma, sono ancora sposati e la loro separazione, a quasi un anno dall'annuncio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitridate1927 : @HungryMarcio Non nella singola operazione, ci sono migliaia di modi per aggiustare la situazione con le varie form… - inchesenso11 : RT @matteodiamante: @GiuliaArrigoni9 Un Ridicolo che ha sempre detto tutto con il microfono acceso.Guarda avevo già capito tutto quando dop… - MarcoMarachella : @Clauzinho3 @AIA_it Anche Kean, preso per i capelli da quel merda di Mancini, ha fatto il movimento del calcio, non… - zaraleon_1 : @DAZN_IT Questo è tutto?azz io pensavo che chissà cosa avesse fatto..non è saltato mezzo ..solita esagerazione napo… - MalikFranz : RT @matteodiamante: @GiuliaArrigoni9 Un Ridicolo che ha sempre detto tutto con il microfono acceso.Guarda avevo già capito tutto quando dop… -

Ilè stato spiegato sui social da Presta : Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di ... la Arcobaleno Tre perché il suo film Blind Maze, che doveva essere trasmesso in Rai, era...Il francese hala sfida per dei problemi muscolari, e come dichiarato da Allegri non sarà disponibile per la trasferta in Germania . Per quanto riguarda Bonucci, il difensore ieri ha giocato ...Ha chiuso Lehman, èqualche altro grande nome, ma in quei mesi a Wall Street nessuno poteva ... analizzare i "fondamentali" dei titoli da comprare in Borsa, scartareciò che è più ...

Pogba può stare fuori un mese, la Juve inizia a dubitare sul suo ... Sport Fanpage

Documenti riservati sulle strategie europee finiti in un registro pubblico in Lussemburgo. Spy story o commedia comica Il rigido controllo di Pechino sulla quinta banca al mondo ...Il Madame Tussauds Hollywood ha tirato su il velo a una nuova statua ritraente Lady Gaga: la somiglianza è da non credere!