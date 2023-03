Tutto quello che devi sapere sull'internet satellitare di Elon Musk (Di lunedì 13 marzo 2023) Starlink promette di essere la prossima grande rivoluzione targata Elon Musk. Dopo i pagamenti elettronici con PayPal, le auto elettriche con Tesla e i viaggi spaziali privati con SpaceX, il miliardario statunitense prova ora a risolvere uno dei più grandi problemi della modernità: riuscire ad avere una connessione internet decente ovunque. Non solo nelle grandi città o nei Paesi di periferia, ma anche in mezzo alla foresta, nel deserto o in cima a una montagna. Un’alternativa che può fare comodo anche in Italia, dove l’azienda è già sbarcata due anni fa, riuscendo già ad essere competitiva nelle zone più decentrate, dove la fibra ottica è praticamente un miraggio. D’altronde, Starlink punta proprio a questo: superare la banda larga e proporsi come valida scelta a chi non è servito dai cavi in rame della fibra, con l’ambizione – nel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Starlink promette di essere la prossima grande rivoluzione targata. Dopo i pagamenti elettronici con PayPal, le auto elettriche con Tesla e i viaggi spaziali privati con SpaceX, il miliardario statunitense prova ora a risolvere uno dei più grandi problemi della modernità: riuscire ad avere una connessionedecente ovunque. Non solo nelle grandi città o nei Paesi di periferia, ma anche in mezzo alla foresta, nel deserto o in cima a una montagna. Un’alternativa che può fare comodo anche in Italia, dove l’azienda è già sbarcata due anni fa, riuscendo già ad essere competitiva nelle zone più decentrate, dove la fibra ottica è praticamente un miraggio. D’altronde, Starlink punta proprio a questo: superare la banda larga e proporsi come valida scelta a chi non è servito dai cavi in rame della fibra, con l’ambizione – nel ...

