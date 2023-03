Tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe: sarà edizione record con 140 espositori (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è svolta stamane presso il settore Attività produttive di via Traiano, una riunione operativa per definire i dettagli organizzativi e logistici della Fiera di San Giuseppe, evento che si svolgerà nell’area dello stadio Vigorito nel prossimo fine settimana e dunque nei giorni 17, 18 e 19 marzo. Alla riunione hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, il dirigente Alessandro Verdicchio, il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, la funzionaria Anna Maria Villanacci, il responsabile della sicurezza Vittorio Giangregorio, il coordinatore della Protezione civile di Benevento Aniello Petito, Romeo Formato e Nicola Ruggiero per l’Associazione nazionale Polizia di Stato. “sarà un’edizione con numeri da record – afferma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è svolta stamane presso il settore Attività produttive di via Traiano, una riunione operativa per definire i dettagli organizzativi e logistici delladi San, evento che si svolgerà nell’area dello stadio Vigorito nel prossimo fine settimana e dunque nei giorni 17, 18 e 19 marzo. Alla riunione hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, il dirigente Alessandro Verdicchio, il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, la funzionaria Anna Maria Villanacci, il responsabile della sicurezza Vittorio Giangregorio, il coordinatore della Protezione civile di Benevento Aniello Petito, Romeo Formato e Nicola Ruggiero per l’Associazione nazionale Polizia di Stato. “un’con numeri da– afferma ...

