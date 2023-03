Tutti i benefici degli esercizi pliometrici (Di lunedì 13 marzo 2023) La pliometria è una tecnica di allenamento (mediante esercizi pliometrici) che consiste nell’eseguire movimenti veloci e esplosivi per aumentare la potenza. Una pratica che apporta numerosi benefici per gli sportivi di alto livello, ma anche per chi vuole migliorare la performance e avere un corpo più tonico. Una volta (e ancora forse) veniva chiamato allenamento al salto, ed è considerato anche come prevenzione contro gli infortuni o come un metodo di riabilitazione. Gli allenamenti pliometrici consistono nell’allungamento dei tendini muscolari, seguito da un immediato accorciamento dell’unità tendinea stessa. Questo processo è noto con il nome di “ciclo di allungamento-accorciamento”, ed è ciò che rende l’allenamento pliometrico così efficace per migliorare la prestazione atletica. Vediamo cos'è la pliometria nel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 marzo 2023) La pliometria è una tecnica di allenamento (mediante) che consiste nell’eseguire movimenti veloci e esplosivi per aumentare la potenza. Una pratica che apporta numerosiper gli sportivi di alto livello, ma anche per chi vuole migliorare la performance e avere un corpo più tonico. Una volta (e ancora forse) veniva chiamato allenamento al salto, ed è considerato anche come prevenzione contro gli infortuni o come un metodo di riabilitazione. Gli allenamenticonsistono nell’allungamento dei tendini muscolari, seguito da un immediato accorciamento dell’unità tendinea stessa. Questo processo è noto con il nome di “ciclo di allungamento-accorciamento”, ed è ciò che rende l’allenamento pliometrico così efficace per migliorare la prestazione atletica. Vediamo cos'è la pliometria nel ...

