Turchia, Erdogan cancella il partito dei curdi: a denuncia di quattro parlamentari dem (Di lunedì 13 marzo 2023) Chi si oppone finisce in galera. Anche se è un parlamentare eletto. E se poi il partito che rappresenti è votato dai curdi allora è destinato a fare una brutta fine. Questo è lo stato di polizia ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023) Chi si oppone finisce in galera. Anche se è un parlamentare eletto. E se poi ilche rappresenti è votato daiallora è destinato a fare una brutta fine. Questo è lo stato di polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna a… - MarianoGiustino : Adesso l'opposizione in #Turchia è davvero più forte di prima. Da questa crisi ne esce, paradossalmente, più agguer… - ilfoglio_it : In Turchia Kemal Kiliçdaroglu è il candidato presidenziale comune dell’opposizione. “Se ami, ami radicalmente”, è i… - globalistIT : - floremsanguinis : RT @MarianoGiustino: Eccola, la #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale di sabato 11 maggio, fondamentale per comprendere cosa accade in #Tu… -