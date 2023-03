Tumori, scoperto un interruttore biologico che migliora la terapia contro il cancro: 'Svolta immediata nelle cure' (Di lunedì 13 marzo 2023) Un interruttore biologico, l'acido linoleico che è un lipide presente in natura, è in grado di migliorare i risultati della terapia cellulare con CAR - T e renderla efficace per molteplici Tumori , ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Un, l'acido linoleico che è un lipide presente in natura, è in grado dire i risultati dellacellulare con CAR - T e renderla efficace per molteplici, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _mmart4 : @opininioni_gogo @CorSte1975 @chiaschi appunto perché è uno dei tumori più mortali al mondo DEVE essere curato sin… - opininioni_gogo : @CorSte1975 @chiaschi @_mmart4 Fedez uno dei tumori più mortali al mondo l’ha scoperto e curato in un mese e non ce… - pladomor : @LaVeritaWeb Ma è perché il sale ??fa schizzare la pressione o perché hanno scoperto che magari ?? evita lo sviluppo… - Reha_zen : RT @Antonella_O_O: @pierpi13 @annamar_65 L'ing. VOCE, prof. di chimica, dopo che per un decennio, da cittadino ha studiato, fatto ricerche… - ohmyownsavior : è un ragazzo papà di due bimbi, che dall'oggi al domani ha scoperto di avere uno dei tumori più letali al mondo. Ha… -