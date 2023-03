(Di lunedì 13 marzo 2023) Questa la conclusione di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, col quale sono stati osservati per una media di 15 anni più di 1600 pazienti

Se le cellule del cancro al seno si diffondono dalprimario al seno ad altre parti del corpo,... Frances Turrell, in forzaDivisione di ricerca sul cancro al seno presso l'Istituto di ......gratuite (che al massimo possono prevedere il pagamento del ticket sanitario ) quando controlli e trattamenti sono finalizzati all'individuazione di neoplasie del cavo orale (unbocca per ...Se le cellule del cancro al seno si diffondono dalprimario al seno ad altre parti del corpo,... La dott.ssa Frances Turrell, in forzaDivisione di ricerca sul cancro al seno presso l'...

Tumore alla prostata: il monitoraggio attivo è una valida alternativa a chirurgia e radioterapia WIRED Italia

Questa la conclusione di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, col quale sono stati osservati per una media di 15 anni più di 1600 pazienti ...Un gruppo del dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, guidato dalla giovane ricercatrice Teresa Manzo, ha scoperto che l’acido linoleico, un lipide presente in natur ...