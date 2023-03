Trovato morto e legato al letto | si indaga sulle chat di un' app di incontri

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia sulla salma del quarantunennepriva di vita in provincia di Modena,aldi casa. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e gli inquirenti stanno setacciando ledell'app dialla quale la vittima era iscritta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : 'Ho trovato una pagliacciata di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Qui siamo di fronte a una tragedia e mi pa… - mummygirl : RT @ChanceGardi: Un ragazzo di 11 anni ha ricevuto la sua 3a dose Pfizer. Più tardi, quel giorno, i suoi genitori lo hanno trovato a faccia… - OAsnaghi : @DBulgarello @Federica2649 Ma Francesco non l ha trovato da nessuna parte ne vivo ne morto io spero che lo trovano… - PalermoToday : Alessandro Gozzoli trovato morto nel letto: chi era con lui quella sera? - romatoday : Alessandro Gozzoli trovato morto nel letto: chi era con lui quella sera? -

Noto per le sue posizioni pacifiste e antinucleari, "Kenzaburo Oe èdi vecchiaia nelle prime ... ossia gli esperimenti atomici e le armi nucleari, aveva giàspazio in alcuni brevi ...BOLOGNA - Sarà conferito oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Alessandro Gozzoli, il 41ennenel suo letto, legato mani e piedi , a Casinalbo di Formigine (Modena). L'esame aiuterà a stabilire la cause del decesso che, da una prima ipotesi, potrebbe essere asfissia. Sul cadavere ...... c'è la gestione di uno dei locali di via Germano Sommeiller, il Metropolis, la pizzeria accanto all'Osteria degli Artisti, di fronte a cui lo chef è stato. Abbonati per leggere anche ...

Era stato trovato privo di vita venerdì scorso ... Di certo, c'è che i punti da chiarire circa la morte di Alessandro Gozzoli sono ancora tanti e la procura ha già aperto un'inchiesta per omicidio: ...Aveva 75 anni. Viveva al Varignano con la nipote Rosa. È lei che e lo ha trovato morto nel letto di casa. La gioventù trascorsa nel mitico bar Roma di Enrico Casani. Nutriva un amore speciale per il ...