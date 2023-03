Trovato con una busta sul viso e ferite al polso, 54enne salvato dai Carabinieri (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – I Carabinieri hanno salvato la vita ad un 54enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha provato a suicidarsi dopo aver avvisato un parente via mail del gesto che stava per compiere. Un intervento arrivato in tempo utile per evitare il peggio, visto che quanto i Carabinieri sono entrati nell’appartamento del 54enne, questi – vive da solo – era riverso sul letto ormai privo di sensi e con un busta sul viso legata stretta al collo; poggiati sul letto c’erano anche diversi coltelli, con i quali l’uomo si era procurato diverse ferite al polso e all’avambraccio nel tentativo di tagliarsi le vene. Sono stati i sanitari del 118 a rianimare l’uomo nella stanza da letto, per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ihannola vita ad undi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha provato a suicidarsi dopo aver avvisato un parente via mail del gesto che stava per compiere. Un intervento arrivato in tempo utile per evitare il peggio, visto che quanto isono entrati nell’appartamento del, questi – vive da solo – era riverso sul letto ormai privo di sensi e con unsullegata stretta al collo; poggiati sul letto c’erano anche diversi coltelli, con i quali l’uomo si era procurato diverseale all’avambraccio nel tentativo di tagliarsi le vene. Sono stati i sanitari del 118 a rianimare l’uomo nella stanza da letto, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho porta… - alienoinsalotto : @YLA_76 Se stai in zone dove nevica pochi giorni l'anno si. Io le ho, mi sono trovato anche in mezzo alla neve e c… - matilde_tonelli : Din Djarin nella stessa situazione sarebbe riuscito a produrre un vaccino inciampando in un infetto e facendogli sb… - baldomax : Cosa ho trovato! 21 anni fa la copertina riportava problemi interni alla @ScuderiaFerrari con Montezemolo che sment… - Angelo006100 : RT @giangerv: @SimonaMalpezzi @pdnetwork @ellyesse @sbonaccini Quindi se ho capito bene il @pdnetwork può festeggiare anche nel giorno in c… -