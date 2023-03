Trova la pistola in casa, bambina di 3 anni spara e uccide la sorella di 4: tragedia in Usa (Di lunedì 13 marzo 2023) Un’altra tragedia provocata dalla libera circolazione di armi da fuoco negli Stati Uniti d’America. In Texas una bambina di tre anni ha Trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola. Le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l’arma carica e incustodita in un luogo non sicuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un’altraprovocata dalla libera circolazione di armi da fuoco negli Stati Uniti d’America. In Texas unadi trehato inunasemiautomatica carica e hato accidentalmente alladi 4ndola. Le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l’arma carica e incustodita in un luogo non sicuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

