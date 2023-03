Trofeo Binda 2023: programma, orari, tv, streaming, dove vederlo (Di lunedì 13 marzo 2023) Si svolgerà domenica 19 marzo 2023 la 24ma edizione del Trofeo Binda, corsa femminile in linea italiana dell’Uci Women’s World Tour. La gara inizierà alle ore 12:10 da Maccagno con Pino e Veddasca e si svilupperà in un percorso tortuoso che terminerà a Cittiglio dopo 139 km. Al via ci saranno ben 12 squadre World Tour, a cui si aggiungeranno altre 12 formazioni, di cui 6 italiane (Bepink, Born To Win G20 Ambedo, Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano, GB Junior Team Piemonte Pedale Castanese A.S.D., Isolmant – Premac – Vittoria, Top Girls Fassa Bortolo e Team Mendelspeck). Il Trofeo Binda 2023 comincerà domenica 19 marzo alle ore 12:10 e si potrà vedere in diretta tv su RaiSportHD (dalle 14:30) e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà invece la diretta live ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Si svolgerà domenica 19 marzola 24ma edizione del, corsa femminile in linea italiana dell’Uci Women’s World Tour. La gara inizierà alle ore 12:10 da Maccagno con Pino e Veddasca e si svilupperà in un percorso tortuoso che terminerà a Cittiglio dopo 139 km. Al via ci saranno ben 12 squadre World Tour, a cui si aggiungeranno altre 12 formazioni, di cui 6 italiane (Bepink, Born To Win G20 Ambedo, Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano, GB Junior Team Piemonte Pedale Castanese A.S.D., Isolmant – Premac – Vittoria, Top Girls Fassa Bortolo e Team Mendelspeck). Ilcomincerà domenica 19 marzo alle ore 12:10 e si potrà vedere in diretta tv su RaiSportHD (dalle 14:30) e in direttasu RaiPlay. OA Sport vi offrirà invece la diretta live ...

