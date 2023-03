Trieste, l’ex portuale Fabio Tuiach condannato a due anni per aver preso a pugni un 70enne (Di lunedì 13 marzo 2023) l’ex consigliere comunale di Trieste di Lega e Forza nuova Fabio Tuiach è stato condannato in primo grado a due anni di carcere per aver preso a pugni un settantenne che lo criticava per il suo sostegno a Putin nella guerra contro l’Ucraina. L’aggressione al 70enne risale al febbraio 2022, subito dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Nei primi giorni dell’offensiva russa contro Kiev, l’ex consigliere comunale ed ex pugile si aggirava nel centro di Trieste sventolando la bandiera russa. Il 70enne, dopo essersi avvicinato a Tuiach per protestare, sarebbe stato colpito da un pugno alle spalle che lo ha fatto cadere a terra, causandogli una ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023)consigliere comunale didi Lega e Forza nuovaè statoin primo grado a duedi carcere perun settantenne che lo criticava per il suo sostegno a Putin nella guerra contro l’Ucraina. L’aggressione alrisale al febbraio 2022, subito dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Nei primi giorni dell’offensiva russa contro Kiev,consigliere comunale ed ex pugile si aggirava nel centro disventolando la bandiera russa. Il, dopo essersi avvicinato aper protestare, sarebbe stato colpito da un pugno alle spalle che lo ha fatto cadere a terra, causandogli una ...

