Trevisan-Muchova stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Martinase la vedrà contro Karolinanel terzo turno del WTAdi, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. La toscana, testa di serie numero 23, è reduce dal successo in rimonta ai danni della statunitense Madison Brengle. Vittoria molto importante per l’azzurra, che veniva da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Adesso il confronto con la potente ceca, che al secondo turno ha stupito tutti sconfiggendo in due set la veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Le due si sono incontrate da pochissimo in quel di Doha. Al primo turno dell’evento qatariota si è imposta, che ha battutocon un duplice 6-2. La ceca partirà favorita anche in California. Si gioca per ottenere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : WTA Indian Wells: Trevisan oltre le difficoltà, rimonta Brengle e trova Muchova - WeAreTennisITA : FORZA MARTINA ???? Trevisan è l'unica azzurra rimasta in gara dopo la sconfitta di Giorgi contro Pegula. Questa sera… - giovannipelazzo : Martina #Trevisan ???? torna al successo! Dopo 5 sconfitte consecutive l'azzurra rimonta Brengle ????, battendola 5-7 6… - Bertolca10 : Avanza ai sedicesimi di finale Martina #Trevisan. Battuta l'americana Madison in tre set (5-7, 6-1, 6-2). Ieri out… - Gazzetta_it : Che rimonta su Brengle! Trevisan vola al terzo turno, ora c’è Muchova #IndianWells -

...00 - (27) Cerundolo vs (8) Auger - Aliassime a seguire - Raducanu vs (13) Haddad Maia a seguire - (11) Sinner vs Mannarino STADIUM 4 Ore 19:00 - Pera vs Cirstea a seguire - (23)vsa ...Due gli italiani in gara nella giornata: Martina(n. 23) è stata programmata come secondo incontro sullo Stadium 4 contro la ceca Karolina, mentre il match Jannik Sinner (n. 11) ...Come ha gestitoquel tempo a disposizione "Alla fine sono arrivata solo domenica, ho ... ma sta tutto nell'atteggiamento, nel come arrivi a colpire." Un parere infine su, la prossima ...

Che rimonta su Brengle! Trevisan vola al terzo turno, ora c’è Muchova La Gazzetta dello Sport

Il programma e gli orari di lunedì 13 marzo 2023 del torneo di Indian Wells. Jannik Sinner e Martina Trevisan impegnati nel match di terzo turno.E’ rimasto solo Jannik Sinner a difendere i colori azzurri nel torneo maschile Atp 1000 di Indian Wells (California, Usa). Dopo la vittoria all’esordio direttamente al secondo turno contro il francese ...