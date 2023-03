Travolti e uccisi dal treno in corsa, avevano 15 e 17 anni. L'ipotesi choc: 'Folle sfida tra amici' (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una sfida tra amici all'origine della morte dei due ragazzi di 15 e 17 anni, di origini straniere ma residenti entrambi a Sondrio, investiti ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata unatraall'origine della morte dei due ragazzi di 15 e 17, di origini straniere ma residenti entrambi a Sondrio, investiti ...

