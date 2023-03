Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Travolti dal treno mentre attraversano i binari: muoiono a 15 e 17 anni - PalermoToday : Travolti dal treno mentre attraversano i binari: muoiono a 15 e 17 anni - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Ragazzi investiti dal treno in Valtellina, si indaga sulla dinamica - TgrRaiLombardia : Ragazzi investiti dal treno in Valtellina, si indaga sulla dinamica - Roseinfiore : RT @FrancoScarsell2: Tragedia a San Pietro Berbenno,in Valtellina, dove 2 minorenni(17 e 15 anni)sono morti travolti dal treno che è soprag… -

Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), in Valtellina. Due minori di 15 e di 17 anni sono statie uccisi da un treno in transito: i ragazzini non hanno usato il sottopassaggio pedonale per attraversare i binari né hanno visto il convoglio arrivare. Il macchinista del treno diretto alla ...treno Il terribile incidente è accaduto quando i due giovani, insieme ad un amico, hanno deciso di scavalcare il muro in cemento che divide i binari dalla trafficata statale 38 dello ...Mentre si trovavano sui binari - per motivi ancora da accertare - sono statidel convoglio ... Gli accertamenti, coordinatiprocuratore Piero Basilone Basilone esostituto Chiara ...

Valtellina, due minorenni attraversano la ferrovia e muoiono travolti ... Gazzetta di Reggio

Sono colorati di Asia e parlano tedesco gli Oscar 2023. Everything everywhere all at once e Niente di nuovo sul fronte occidentale trionfano e raccolgono quasi anche le briciole. Il film dei The Danie ...Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), in Valtellina. Due minori di 15 e di 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito: i ragazzini non hanno ...