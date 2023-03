Travolti dal treno Attraversano i binari per una sfida di coraggio Muoiono due quindicenni (Di lunedì 13 marzo 2023) I ragazzini stavano rientrando dal luna park dopo aver passato una giornata con gli amici. L'ipotesi del gioco pericoloso: l'obiettivo era quello di evitare il convoglio all'ultimo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) I ragazzini stavano rientrando dal luna park dopo aver passato una giornata con gli amici. L'ipotesi del gioco pericoloso: l'obiettivo era quello di evitare il convoglio all'ultimo ...

marcuccimauriz : RT @FrancoScarsell2: Tragedia a San Pietro Berbenno,in Valtellina, dove 2 minorenni(17 e 15 anni)sono morti travolti dal treno che è soprag… - infoitinterno : Valtellina, due adolescenti travolti dal treno in corsa - AndreaBelvede10 : - infoitinterno : Travolti dal treno Attraversano i binari per una sfida di coraggio Muoiono due quindicenni