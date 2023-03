Travolge e uccide 30enne in monopattino, poi la fuga. Ora confessa: 'Avevo assunto alcol e cocaina, non vedevo bene' (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha investito e ucciso, prima di fuggire, un ragazzo in monopattino a Milano : dopo l'arresto ora confessa che era alla guida sotto l'effetto della cocaina . 'L'indagato ha ampiamente mostrato di non ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha investito e ucciso, prima di fuggire, un ragazzo ina Milano : dopo l'arresto orache era alla guida sotto l'effetto della. 'L'indagato ha ampiamente mostrato di non ...

