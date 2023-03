“Trattenere i talenti” | il concetto sbagliato che rende insoddisfacente il lavoro

Leggi su fmag

(Di lunedì 13 marzo 2023) Si fa un crescente utilizzo del termine “”. Come se ogni piccola e media impresa italiana fosse in realtà un club di calcio con la necessità di tenersi stretti i suoi fuoriclasse da sirene milionarie di squadre straniere di proprietà di sceicchi sauditi o magnati russi. Invece quello della fuga diè diventato un termine di uso comune per organizzare convegni in cui rappresentanti del mondo dell’industria e dell’impresa in impeccabili completi disquisiscono di come fare a frenare questa emorragia di dipendenti che caratterizza questo periodo post-pandemico. In uno degli ultimi eventi che hanno messo al centro tale trend, organizzato dal Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli, si è evidenziato oltretutto che “l’incentivo economico, ad esempio il premio di produzione, centra ...