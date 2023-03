Trasporto spaziale | ecco gli accordi di governo | Esa e Avio

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’Italia, come promesso a dicembre alla ministeriale di Parigi e seguendo l’iniziativa dello scorso giugno, continua a investire nel settore del, concludendo duedel valore complessivo di 285 milioni di euro. Al ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati infatti siglati due importanti contratti per potenziare le capacità tecnologiche dell’industria nazionale per l’accesso allo spazio, diventato sempre più strategico per l’Europa (e l’Italia stessa) dopo la rottura con la russa Roscosmos. Presenti alla cerimonia di firma il padrone di casa, il ministro delle Imprese e del made in Italy con delega allo Spazio, Adolfo Urso, insieme al direttore dei trasporti spaziali dell’Agenziaeuropea (Esa), Daniel Neuenschwander, e all’amministratore delegato di, ...