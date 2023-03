Trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte | Glasner ironizza sul Napoli | avete sentito?

(Di lunedì 13 marzo 2023) C’è molta tensione attorno al match di Champions League traed Eintracht, in programma mercoledì allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Nonostante il Prefetto di, Claudio Palomba, abbia vietato laai, molti supporters tedeschi dovrebbero arrivare in Italia. La situazione, che sta diventando abbastanza paradossale viste le decisioni discrepanti tra TAR della Campania e Prefetto, sono state commentate anche dal tecnico della società tedesca, OlivierLa battuta sulladiMagari lunedì ci saranno nuove indicazioni – ha detto-, martedì altre ancora. Io spero solo che permettano almeno al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Posto che sono contrario alle squalifiche degli allenatori... Questa nota se la gioca con quella di Pecoraro quando… - mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - cancermbe : @pusanplahovic @mirkonicolino Rangers-Napoli, partita rinviata per la morte della Regina e successivamente trasfert… - NCN_it : Napoli-Eintracht vietata ai residenti a Francoforte: la rabbia dei tifosi tedeschi #Divieto #trasferta #tifosi… - SeEarn : Napoli-Eintracht vietata ai residenti a Francoforte: la rabbia dei tifosi tedeschi #Divieto #trasferta #tifosi… -

...30 Redazione Sport 0 23 BRINDISI - Mercoledì, per il turno infrasettimanale di serie D girone H, è in programma il big - match Barletta - Brindisi, ma lasaràai tifosi ospiti. Per ...ai residenti nella provincia di Catanzaro, ma al Ceravolo è stato allestito un maxischermo a beneficio della tifoseria giallorossa. In caso di successo, per Iemmello e compagni si ...Neanche il tempo di festeggiare, però, che è arrivato un nuovo divieto da parte del Prefetto di Napoli: 'la vendita dei biglietti di Napoli - Eintracht ai tifosi residenti a Francoforte'. Un ...

UFFICIALE - Napoli-Eintracht, trasferta vietata solo ai residenti a Francoforte! CalcioNapoli24

Le forze dell'ordine italiane mantengono alta l'attenzione: il timore è che molti possano partire comunque per Napoli. La società preannuncia nuovo ricorso ...Il tecnico dell'Eintracht Francoforte Oliver Glanser ha ironizzato sul divieto di trasferta nei confronti dei tifosi tedeschi ...