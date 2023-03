Traffico Roma del 13-03-2023 ore 18 | 30

(Di lunedì 13 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni e proseguendo file ma pertra via dei Monti Tiburtini e lo svincolo A24 altre cose per incidente su via di Tor Cervara tra via Salviati e via degli armenti nelle due direzioni ed ancora incidente con rallentamenti su via Fratelli Gualandi altezza via Assarotti per un incidente lunghe code su via di Casal Selce dalla via Aurelia a via di Pantan Monastero ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la casa mi entra nella Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 po’ in esterna tra laFiumicino e la Tuscolana file ...

Traffico Roma del 13-03-2023 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

