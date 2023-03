Traffico Roma del 13-03-2023 ore 17:30 (Di lunedì 13 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico sulle strade della capitale rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia Veientana via Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 è in esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana file sul percorso Urbano della A24 per Teramo da Togliatti al Raccordo Anulare in uscita quindi dalla capitale per un incidente code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni altre code per incidente su via di Tor Cervara tra via Salvi e via degli armenti nelle due direzioni ed ancora incidenti con difficoltà di transito su via Fratelli Gualandi altezza via Assarotti e su via di Casal Selce pressi di via del Fosso Galeria codema per lavori su Viale di Tor di Quinto tra piazzale di Ponte ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsulle strade della capitale rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia Veientana via Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 è in esterna tra laFiumicino e la Tuscolana file sul percorso Urbano della A24 per Teramo da Togliatti al Raccordo Anulare in uscita quindi dalla capitale per un incidente code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni altre code per incidente su via di Tor Cervara tra via Salvi e via degli armenti nelle due direzioni ed ancora incidenti con difficoltà di transito su via Fratelli Gualandi altezza via Assarotti e su via di Casal Selce pressi di via del Fosso Galeria codema per lavori su Viale di Tor di Quinto tra piazzale di Ponte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente #traffico - Piazza Vittorio Emanuele ??????Rallentamenti altezza Via Conte Verde #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ??????Code tra Via Batteria Nomentana e Incrocio A24 #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ??????Code tra Corso di francia e Via dei Campi Sportivi #Luceverde #Lazio - AcquavivaLiveIt : Via Roma: collisione tra due auto, nessun ferito ma traffico in tilt - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'La droga costituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre… -