Traffico Roma del 13-03-2023 ore 15:30 (Di lunedì 13 marzo 2023) Luceverde Roma buon pomeriggio a ben trovati in redazione Sonia cerquetani chiusa per incidente via Finale Ligure nei pressi di via Pieve Ligure ripercussioni al Traffico anche su via di Torrevecchia chiusa via Nomentana tra via Asmara via 21 aprile ma per lavori di potatura ancora code sulla tangenziale est e tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni Traffico in coda poi su Viale di Tor di Quinto a piazzale di Ponte Milvio via del Foro Italico per lavori all'altezza di via Pietro lupi Ci sono code su via della Pineta Sacchetti nelle due direzioni rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata è nata Nomentana e svincolo A24 ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

