Traffico Roma del 13-03-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 13 marzo 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto apriamo con un incidente in via Cassia all’incrocio con via dei Due Ponti Ci sono code in direzione del centro incidente anche in via della Pineta Sacchetti in prossimità di via Cucci verso il Gemelli anche in questo caso code è sempre per incidente auto in fila sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima direzione Pomezia in via Appia un veicolo in panne a casa le code tra il raccordo via delle Capannelle verso il centro Mentre in via di Tor di Quinto ci sono file in entrambe le direzioni per il Samsung Nico alternato ho dovuto ai lavori all’altezza di via Pietro lupi lavori in corso anche in via della Pisana con coda tra il raccordo è via di Monte stallonara in uscita dalla capitale infine nuova fase di potature sulla Nomentana questa settimana ai lavori tra via di Santa Costanza in via Asmara la chiusura In entrambe le ...

Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata su un lato ieri pomeriggio su via Braccianese a Osteria Nuova. Il bilancio è di 5 feriti. Cinque persone ferite, alcune in modo grave è il bilancio dell ...Lo scopo è alleggerire il traffico in centro, guardando anche a via Roma, e un modo per farlo, praticamente a costo zero, sarebbe rendere nuovamente a doppio senso di marcia la parte alta di via Manzo ...