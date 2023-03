Traffico Roma del 13-03-2023 ore 10:30 (Di lunedì 13 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trinchelino : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - Via di Boccea ?????? Traffico intenso tra Via Cornelia/Via di Torrevecchia e Piazza dei Giureconsult… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Ostiense ?????? #Traffico intenso altezza Via della Stazione di Acilia in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Flaminia ?????? Code a tratti tra Bivio Raccordo Anulare e Via di Tor di Quinto ? Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code di 2 km tra Via Fiorentini e Tangenziale Est ? Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via di Boccea ?????? Traffico intenso tra Via Cornelia/Via di Torrevecchia e Piazza dei Giureco… -