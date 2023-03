Traffico Roma del 13-03-2023 ore 09:30 (Di lunedì 13 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto abbiamo con alcuni incidenti segnalati dalla polizia locale in via Trionfale incrocio con via Giovan Battista audiffredi sulla Colombo all’altezza di piazza del Lavoro in azione di Viale Marconi ci spostiamo sul raccordo ancora intenso il Traffico in carreggiata esterna code a tratti tra Latisana e la Tiburtina mentre in interna tra la diramazione di Roma nord e l’ardeatina in colonna anche il Traffico della tangenziale in direzione Olimpico tra la 24 e Corso Francia a tre code si incontrano sulla Roma Fiumicino Dal raccordo al viadotto della Magliana verso l’Eur ancora molti gli spostamenti ingresso a Roma sulle consolari nuova fase di potature sulla Nomentana questa settimana e lavori tra via di Santa Costanza e via Asmara la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto abbiamo con alcuni incidenti segnalati dalla polizia locale in via Trionfale incrocio con via Giovan Battista audiffredi sulla Colombo all’altezza di piazza del Lavoro in azione di Viale Marconi ci spostiamo sul raccordo ancora intenso ilin carreggiata esterna code a tratti tra Latisana e la Tiburtina mentre in interna tra la diramazione dinord e l’ardeatina in colonna anche ildella tangenziale in direzione Olimpico tra la 24 e Corso Francia a tre code si incontrano sullaFiumicino Dal raccordo al viadotto della Magliana verso l’Eur ancora molti gli spostamenti ingresso asulle consolari nuova fase di potature sulla Nomentana questa settimana e lavori tra via di Santa Costanza e via Asmara la ...

