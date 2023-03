Traffico Roma del 13-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione tratto Urbano della A24 con code dal raccordo alla tangenziale altri file sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Ardeatina esternarallentato tra Prenestina e Nomentana aumenta ilanche sulle consolari in entrata ail particolare sulla Flaminia e sulla Salaria mentre a sud della capitale file sulla Colombo tra e malafede e sull’ostiense sulla via del mare tra Acilia e Vitinia e infine una notizia di trasporto pubblico metro a interrotta tra Ottaviano e Battistini In entrambe le direzioni per consentire su corsi un passeggero nella tratta sospesa bus sostitutivi dettagli di queste e di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel porrete tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della ...