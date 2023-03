Totti torna in tv: gran colpo di Francesca Fagnani. Arriva la verità sulla Blasi? (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ex capitano della Roma pronto a raccontarsi a Belve: Francesco Totti torna in televisione dopo la rottura con la Blasi Per Francesco Totti è Arrivato il momento di rompere il silenzio. L’ex attaccante della Roma si prepara al ritorno in tv e presto sarà intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Il Pupone dovrebbe apparire sul piccolo schermo nel corso dell’ultima puntata del fortissimo talk di Francesca Fagnani, in onda il prossimo 21 marzo. Per Totti sarà certamente l’occasione giusta per raccontarsi a 360° e sicuramente la Fagnani proverà ad estrapolare la verità sul matrimonio naufragato con Ilary Blasi. Dalla fine della storia con l’ex letterina, il Capitano ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 marzo 2023) L’ex capitano della Roma pronto a raccontarsi a Belve: Francescoin televisione dopo la rottura con laPer Francescoto il momento di rompere il silenzio. L’ex attaccante della Roma si prepara al ritorno in tv e presto sarà intervistato daa Belve. Il Pupone dovrebbe apparire sul piccolo schermo nel corso dell’ultima puntata del fortissimo talk di, in onda il prossimo 21 marzo. Persarà certamente l’occasione giusta per raccontarsi a 360° e sicuramente laproverà ad estrapolare lasul matrimonio naufragato con Ilary. Dalla fine della storia con l’ex letterina, il Capitano ha ...

