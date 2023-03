Totti e Ilary | salta la prima udienza per il divorzio | uno dei due ha chiesto di posticiparla

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lo scontro in tribunale tra FrancescoBlasi non prenderà il via domani. Uno dei due coniugi hainfatti il rinvio dellaper la separazione, prevista per il 14 marzo. Non è chiaro chi hail rinvio, secondo quanto riporta Il Messaggero. Si ipotizza sia stato, che si è costituito in giudizio solo giovedì scorso, cinque giornidell’. Sarebbe stato il terzo appuntamento in tribunale per l’ormai ex coppia, dopo le due udienze per la restituzione di gioielli, borse e scarpe griffate reclamati da, a cui l’ex capitano della Roma ha risposto chiedendo indietro i Rolex che la conduttrice gli avrebbe sottratto. Per quanto riguarda la separazione, il nodo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Totti-Ilary, salta la prima udienza per il divorzio - Danielee1899 : RT @ilMenestrelloh: Totti e Ilary si sono lasciati per poi fidanzarsi con due loro sosia 2.0. Con delle loro digi evoluzioni. Mah. https://… - Luca_zone : RT @ilMenestrelloh: Totti e Ilary si sono lasciati per poi fidanzarsi con due loro sosia 2.0. Con delle loro digi evoluzioni. Mah. https://… - infoitcultura : Totti e Ilary Blasi si danno buca: divorzio, salta prima udienza - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti pronti a farsi intervistare in tv? La conduttrice sì e lo farà con Silvia Toffanin a… -

... guarda le nozze da favola AMORE DI MAMMA Fotogallery -Blasi, guarda la dolcissima festa per IsabelLA DEDICA Fotogallery -Blasi, prime foto social con Bastian Muller per il suo ...... guarda le nozze da favola AMORE DI MAMMA Fotogallery -Blasi, guarda la dolcissima festa per IsabelLA DEDICA Fotogallery -Blasi, prime foto social con Bastian Muller per il suo ...Domani, martedì 14 marzo, si sarebbe dovuta tenere la prima udienza per la separazione in tribunale tra FrancescoBlasi , ma a causa di un imprevisto, è tutto saltato.Blasi e Francesco, salta l'udienza in tribunale I due ex coniugi sono di nuovo ai ferri corti e non hanno raggiunto un'...

Francesco Totti è pronto a parlare in televisione dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Separazione solo di fatto perché legalmente i due risultano ancora sposati. Stando a quanto riporta in ...Dopo i tanti auguri ad Isabel Totti è mamma Ilary Blasi a mostrare tutto della festa di compleanno della sua piccolina. Tante torte di compleanno per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ad ...