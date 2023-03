Totti-Blasi, salta la prima udienza per la separazione: cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) Di solito si dice ”Buona la prima”, ma non è di certo questo il caso né il contesto esatto per poterlo dichiarare. La vicenda e il divorzio della coppia Totti-Ilary, pare debba andare davvero per le lunghe, diversamente da come ci si era proposti. Infatti, se fino a qualche settimana fa, tra i loro avvocati, si parlava di una rapina e pacifica soluzione, questi ultimi giorni hanno contraddetto tutto. Ilary Blasi, su Instagram arrivano le prime foto con il nuovo compagno Bastian Totti-Blasi, salta la prima: ecco perché Dunque, la prima è saltata, e la telenovela giudiziaria può finalmente avere inizio: la vicenda divorziale tra la bellissima conduttrice televisiva Ilary Blasi e l’eterno ed intramontabile Capitano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Di solito si dice ”Buona la”, ma non è di certo questo il caso né il contesto esatto per poterlo dichiarare. La vicenda e il divorzio della coppia-Ilary, pare debba andare davvero per le lunghe, diversamente da come ci si era proposti. Infatti, se fino a qualche settimana fa, tra i loro avvocati, si parlava di una rapina e pacifica soluzione, questi ultimi giorni hanno contraddetto tutto. Ilary, su Instagram arrivano le prime foto con il nuovo compagno Bastianla: ecco perché Dunque, lata, e la telenovela giudiziaria può finalmente avere inizio: la vicenda divorziale tra la bellissima conduttrice televisiva Ilarye l’eterno ed intramontabile Capitano ...

