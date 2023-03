Tottenham, non cambia la posizione di Conte: sempre più probabile l’addio (Di lunedì 13 marzo 2023) Non cambia la posizione di Antonio Conte al Tottenham: l’addio a fine stagione è sempre più vicino: decisivi i motivi personali e famigliari Secondo quanto riportato da Farbizio Romano, l’addio di Antonio Conte al Tottenham si avvicina. La decisione ci sarà a fine stagione, ma la sensazione è che alla fine il tecnico italiano lascerà la panchina, per motivi di natura personale e famigliare. Gli Hotspurs non hanno ancora iniziato a cercare un nuovo tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Nonladi Antonioala fine stagione èpiù vicino: decisivi i motivi personali e famigliari Secondo quanto riportato da Farbizio Romano,di Antonioalsi avvicina. La decisione ci sarà a fine stagione, ma la sensazione è che alla fine il tecnico italiano lascerà la panchina, per motivi di natura personale e famigliare. Gli Hotspurs non hanno ancora iniziato a cercare un nuovo tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

