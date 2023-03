Torte e dolci per la Festa del Papà (Di lunedì 13 marzo 2023) Non c’è niente di meglio che celebrare l’uomo più importante della tua vita con dei dolci per la Festa del Papà fatti in casa. La Festa del Papà in Italia cade il 19 marzo, in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. In questa occasione è tradizione preparare dolci tipici tradizionali, come le zeppole o le frittelle di riso. Questo non vuol dire che bisogna per forza seguire la tradizione. Ci sono tanti altri dolci che puoi realizzare per festeggiare e stupire il tuo Papà: dalle Torte classiche ai biscotti, ai dessert più creativi e personalizzati, magari con il gusto del suo liquore preferito! Cerchi un’idea creativa per festeggiare il tuo Papà? Quale modo migliore che preparargli ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023) Non c’è niente di meglio che celebrare l’uomo più importante della tua vita con deiper ladelfatti in casa. Ladelin Italia cade il 19 marzo, in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. In questa occasione è tradizione prepararetipici tradizionali, come le zeppole o le frittelle di riso. Questo non vuol dire che bisogna per forza seguire la tradizione. Ci sono tanti altriche puoi realizzare per festeggiare e stupire il tuo: dalleclassiche ai biscotti, ai dessert più creativi e personalizzati, magari con il gusto del suo liquore preferito! Cerchi un’idea creativa per festeggiare il tuo? Quale modo migliore che preparargli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lamiabuonaforc2 : GELATINA PER DOLCI fatta in casa??????#gelatinaperdolci - _an0therw0rld : Hange ci tiene a festeggiare i compleanni dei suoi commilitoni come ricordo del fatto che c'è almeno un giorno all'… - Portale_Lavoro : Pasticcere/a - lamiabuonaforc2 : GELATINA PER DOLCI fatta in casa?????? #gelatinaperdolci #crostate #homemade #instafood #yummy #recipe #foodlove… - nocanalina : @Drac081 Torte, dolci, patan nuvell, pasta crisciut.. -