Torre del Greco, ladri in gioielleria: bottino di 150mila euro (Di lunedì 13 marzo 2023) I malviventi che si sono introdotti nel corso della scorsa notte in una gioielleria a Torre del Greco, hanno portato via, tra preziosi e valori, un bottino complessivo che secondo una prima stima sfiorerebbe i 150mila euro. ladri in azione nella notte in una gioielleria: rubati preziosi e valori per un bottino complessivo che secondo Leggi su 2anews (Di lunedì 13 marzo 2023) I malviventi che si sono introdotti nel corso della scorsa notte in unadel, hanno portato via, tra preziosi e valori, uncomplessivo che secondo una prima stima sfiorerebbe iin azione nella notte in una: rubati preziosi e valori per uncomplessivo che secondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : A PODIO!?? Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri regalano all’Italia il secondo posto nella scia… - BorroniAnna1 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening everyone, Friends. Castello di Serravalle Mineo (CT) - La costruzione del castello risale al '200, alla… - VesuvioLive : Torre del Greco, nonno Alessandro di 84 anni non riesce ad alzarsi dal letto: poliziotti lo aiutano - AleRepossi : La #TorreCivica di #Pavia ricostruita in #3D per la commemorazione del 17 marzo. La novità resa possibile dall'impe… - lavocemanduria : Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza del canale pericolante di Torre Colimena -