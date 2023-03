Torpignattara, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: spari al distributore di benzina. Terzo omicidio in pochi giorni nella Capitale (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo omicidio a Roma. Questa volta a Torpignattara. Intorno alle 19.30, un italiano del '72 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. È stato centrato da vari colpi, di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovoa Roma. Questa volta a. Intorno alle 19.30, un italiano del '72 è statodida. È stato centrato da vari, di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Omicidio Roma, uomo ucciso in agguato a Torpignattara: (Adnkronos) - Gli spari intorno alle 19.30 in una pompa di b… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, colpi di pistola presso un benzinaio: ucciso un uomo di 51 anni - SkyTG24 : Roma, colpi di pistola presso un benzinaio: ucciso un uomo di 51 anni - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? Nuovo omicidio a #Roma. Un uomo di 51 anni, italiano, è stato ucciso in via dei Ciceri nel quartiere #Torpignattara. La vit… - rtl1025 : ?? Nuovo omicidio a #Roma. Un uomo di 51 anni, italiano, è stato ucciso in via dei Ciceri nel quartiere… -