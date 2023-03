Torna a crescere la deforestazione in Amazzonia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – La deforestazione nella foresta amazzonica brasiliana è aumentata a febbraio, raggiungendo un nuovo livello record. Il nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato il 1° gennaio, impegnandosi a porre fine al disboscamento illegale dopo anni di aumento della deforestazione sotto il suo predecessore Jair Bolsonaro. Ma esperti e funzionari ambientali hanno avvertito che potrebbero volerci anni per ridurre significativamente la deforestazione, soprattutto dopo che Bolsonaro ha tagliato i fondi e il personale di agenzie chiave nella protezione dell’ambiente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Lanella foresta amazzonica brasiliana è aumentata a febbraio, raggiungendo un nuovo livello record. Il nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato il 1° gennaio, impegnandosi a porre fine al disboscamento illegale dopo anni di aumento dellasotto il suo predecessore Jair Bolsonaro. Ma esperti e funzionari ambientali hanno avvertito che potrebbero volerci anni per ridurre significativamente la, soprattutto dopo che Bolsonaro ha tagliato i fondi e il personale di agenzie chiave nella protezione dell’ambiente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Torna a crescere la deforestazione in Amazzonia

La deforestazione nella foresta amazzonica brasiliana è aumentata a febbraio, raggiungendo un nuovo livello record. Il nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato il 1° gennaio, impegnandosi a porre fine al disboscamento illegale dopo anni di aumento della deforestazione sotto il suo predecessore Jair Bolsonaro. Ma esperti e funzionari ambientali hanno avvertito che potrebbero volerci anni per ridurre significativamente la deforestazione, soprattutto dopo che Bolsonaro ha tagliato i fondi e il personale di agenzie chiave nella protezione dell'ambiente.