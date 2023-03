Torino | la vittoria a Lecce per lo scatto da Europa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ilha fatto il salto di qualità e la dimostrazione arriva dalladi, Juric e i suoi ragazzi sognano l’Ilha fatto il salto di qualità e la dimostrazione arriva dalladi, Juric e i suoi ragazzi sognano l’. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i granata vedono la possibilità di poter entrare in una competizione Uefa visto anche la frenata dell’Atalanta in questo periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24.