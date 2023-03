Tommaso discriminato in hotel perché disabile, la ministra Locatelli: ”Gesto triste” (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualche giorno fa vi avevamo raccontato un episodio a dir poco disdicevole, capitato purtroppo nella nostra Italia, e che ha colpito un’intera famiglia che si era recata in Trentino per trascorrere qualche giorno di relax e vacanza. Tutta la famiglia era stata, in quella occasione, invitata dall’albergatrice di un hotel, durante il loro pasto, a cambiare sala, per ”nascondere” la presenza del figlio disabile che a quanto pare infastidiva il tatto ipocrita, insensibile e borghese degli altri ospiti nella sala. L’albergatrice, che di certo pare abbia badato più al compenso che al tratto umano di tutta la vicenda, aveva infatti chiesto addirittura alla famiglia di spostarsi in un’altra sala. Chiedono di spostarsi in una sala oscurata perché il figlio è disabile: la denuncia choc di una madre di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualche giorno fa vi avevamo raccontato un episodio a dir poco disdicevole, capitato purtroppo nella nostra Italia, e che ha colpito un’intera famiglia che si era recata in Trentino per trascorrere qualche giorno di relax e vacanza. Tutta la famiglia era stata, in quella occasione, invitata dall’albergatrice di un, durante il loro pasto, a cambiare sala, per ”nascondere” la presenza del figlioche a quanto pare infastidiva il tatto ipocrita, insensibile e borghese degli altri ospiti nella sala. L’albergatrice, che di certo pare abbia badato più al compenso che al tratto umano di tutta la vicenda, aveva infatti chiesto addirittura alla famiglia di spostarsi in un’altra sala. Chiedono di spostarsi in una sala oscuratail figlio è: la denuncia choc di una madre di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tommaso discriminato in hotel perché disabile, la ministra Locatelli: ”Gesto triste” - Ambrosino6 : ?? LE PAROLE ??'Saletta' ??In collegamento la madre di Tommaso, disabile discriminato in hotel in Trentino ?? RAIT… - AchilleCaropre2 : La madre di Tommaso, il 24enne disabile discriminato in albergo: «Continuo a non capire cosa sia successo» - Gramellini_fans : La madre di Tommaso, il 24enne disabile discriminato in albergo: «Continuo a non capire cosa sia successo»… - Italia_Notizie : La madre di Tommaso, il 24enne disabile discriminato in albergo: «Continuo a non capire cosa sia successo» -