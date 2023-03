Tiziano Ronchi | professore italiano arrestato in Nepal | ' Ha raccolto reperti archeologici vietati' La famiglia | è un equivoco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Nepal, raccoglie reperti: fermato il docente italiano Tiziano Ronchi - Peppeitalico : Docente italiano fermato in Nepal: accusato di tentato furto di reperti nel tempio di Bhaktapur. Tiziano Ronchi sos… - SkyTG24 : Nepal, raccoglie reperti: fermato il docente italiano Tiziano Ronchi - infoitinterno : Il bresciano Tiziano Ronchi fermato in Nepal: 'Ha raccolto reperti proibiti nel tempio di Bhaktapur'. La madre: 'Gi… - infoitinterno : Tiziano Ronchi fermato in Nepal: il professore è accusato di furto di reperti archeologici -

Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologici protetti. L'uomo,, docente di Arti Visive all'Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Il docente è accusato di aver raccolto dei reperti archeologici, in ...L'italianoè stato fermato in Nepal con l'accusa di aver tentato di rubare alcuni reperti archeologici. L'uomo, professore dell'Accademia d'arte Santa Giulia di Brescia, secondo il sito nepalese ...Un 27enne di Brescia è stato arrestato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologici protetti . L'uomo,, professore di Arti Visive all'Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Prof di Brescia arrestato in Nepal: avrebbe preso reperti ...

Tiziano Ronchi, professore di Brescia, arrestato in Nepal: ha tentato di rubare la statua in un tempio Corriere

Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologici protetti. L'uomo, Tiziano Ronchi, docente di Arti ...Il 27enne insegna Arti visive all’Accademia Santa Giulia: sostiene di aver preso i reperti per osservarli e poi di averli rimessi a posto Vai alla Fonte della Notizia: Il bresciano Tiziano Ronchi ...