Tina Cipollari e la frecciatina contro Gemma Gelgani: il post su Instagram (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgano, nel dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non sono una novità. L’opinionista non perde occasione per mandare frecciatine alla Galgani che accusa di sbagliare nel modo in cui approccia con i suoi cavalieri e di fallire tutte le sue occasioni di incontrare l’uomo giusto per lei. View this post on Instagram A post shared by Tina Cipollari (@TinaCipollaripage) La Galgani sta conoscendo Silvio In questo periodo la dama di Uomini e Donne ha incontrato Silvio e i due stanno approfondendo la loro conoscenza, mostrando una bella intesa. Nonostante, stavolta, sembra ci siano tutte le condizioni perché la storia vada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli scontri traGalgano, nel dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non sono una novità. L’opinionista non perde occasione per mandare frecciatine alla Galgani che accusa di sbagliare nel modo in cui approccia con i suoi cavalieri e di fallire tutte le sue occasioni di incontrare l’uomo giusto per lei. View thisonshared by(@page) La Galgani sta conoscendo Silvio In questo periodo la dama di Uomini e Donne ha incontrato Silvio e i due stanno approfondendo la loro conoscenza, mostrando una bella intesa. Nonostante, stavolta, sembra ci siano tutte le condizioni perché la storia vada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tina Cipollari e la frecciatina contro Gemma Gelgani: il post su Instagram - mernesvt : RT @GrandeFratello: NON IL COMMENTO DI TINA CIPOLLARI. #GFVIP @alfosignorini @GiuliaSalemi93 - Penombra_90 : RT @aaaaa____am: Chissà quanti commenti di Tina Cipollari sul grande fratello rimarranno tra le mura di casa sua. Un furto all’umanità. - Natalia98576971 : RT @Loredana_Dana75: Non il commento di Tina Cipollari! Anche per Oriana! Ma era più crudele buttare giù Nikita! Salvatelo e Lunedì lo post… - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari e l’ironica frecciatina a Gemma Galgani -