The Undertaker:"Penso che Cody Rhodes sia la persona giusta per detronizzare Roman Reigns" (Di lunedì 13 marzo 2023) Al momento Cody Rhodes è una delle persone più di successo all'interno della WWE. A seguito della sua splendida performance a WrestleMania 38, la sua carriera non ha fatto altro che proseguire in salita. Al momento Rhodes è destinato ad incontrare Reigns a WrestleMania 39 per i titoli mondiale ed universale. Ora Undertaker crede fermamente che Rhodes sia la persona giusta per tirare Reigns giù dal trono. Cody Rhodes ha fatto il suo ritorno in WWE alla Royal Rumble, vincendola e successivamente scegliendo Reigns come suo avversario a WrestleMania. Successivamente si è scontrato verbalmente con Paul Heyman, cosa che è servita a rendere più intensa la ...

