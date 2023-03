The Undertaker: “Vince McMahon voleva che ad interrompere la streak fosse Vladimir Kozlov, io pensavo ad Edge” (Di lunedì 13 marzo 2023) Se pensiamo a qualcosa di iconico in WWE sicuramente una delle cose che ci viene in mente è la famosa streak di imbattibilità di The Undertaker a WrestleMania con tanto di 21 vittorie consecutive, un qualcosa che sarà difficile, se non impossibile. Prima di Lesnar un nome… discutibile Sappiamo che uno dei momenti più shockanti della storia di WrestleMania è avvenuto a WrestleMania XXX, quando Brock Lesnar sconfisse The Undertaker e interruppe la streak, con il Phenom che comunque ha un record di tutto rispetto di 24 vittorie e solo 2 sconfitta allo Showcase of the Immortals (la seconda sconfitta è avvenuta per mano di Roman Reigns, ma il match è parecchio dimenticabile e non ha avuto lo stesso effetto della sconfitta con Lesnar). Proprio parlando della sua streak, The ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023) Se pensiamo a qualcosa di iconico in WWE sicuramente una delle cose che ci viene in mente è la famosadi imbattibilità di Thea WrestleMania con tanto di 21 vittorie consecutive, un qualcosa che sarà difficile, se non impossibile. Prima di Lesnar un nome… discutibile Sappiamo che uno dei momenti più shockanti della storia di WrestleMania è avvenuto a WrestleMania XXX, quando Brock Lesnar sconfisse Thee interruppe la, con il Phenom che comunque ha un record di tutto rispetto di 24 vittorie e solo 2 sconfitta allo Showcase of the Immortals (la seconda sconfitta è avvenuta per mano di Roman Reigns, ma il match è parecchio dimenticabile e non ha avuto lo stesso effetto della sconfitta con Lesnar). Proprio parlando della sua, The ...

