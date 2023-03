The Undertaker: “I talenti di oggi non proteggono e sviluppano i loro personaggi” (Di lunedì 13 marzo 2023) Recentemente The Undertaker è stato intervistato da Ariel Helwany, fornendo inevitabilmente tanti spunti e aneddoti, abbiamo per esempio letto le sue riflessioni sulla streak di WrestleMania e oltre a parlare del suo passato ha anche provato ad analizzare, dal suo punto di vista, alcuni aspetti del wrestling di oggi. Il Phenom è cosciente che i tempi siano cambiati, però ha ammonito i wrestler moderni su un aspetto, l’utilizzo dei social media che spesso porta i wrestler ad uscire completamente dal loro personaggio. “Sono un dinosauro, ma questo aspetto è importante” The Undertaker si è espresso così sulla questione: “Credo che molti dei nostri talenti, ma non solo i nostri, direi in generale, non comprendano il discorso di ‘protezione di un personaggio’ o ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023) Recentemente Theè stato intervistato da Ariel Helwany, fornendo inevitabilmente tanti spunti e aneddoti, abbiamo per esempio letto le sue riflessioni sulla streak di WrestleMania e oltre a parlare del suo passato ha anche provato ad analizzare, dal suo punto di vista, alcuni aspetti del wrestling di. Il Phenom è cosciente che i tempi siano cambiati, però ha ammonito i wrestler moderni su un aspetto, l’utilizzo dei social media che spesso porta i wrestler ad uscire completamente dalo. “Sono un dinosauro, ma questo aspetto è importante” Thesi è espresso così sulla questione: “Credo che molti dei nostri, ma non solo i nostri, direi in generale, non comprendano il discorso di ‘protezione di uno’ o ...

